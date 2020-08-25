PSG Football Freestyle iOS, top sektirme becerinizi test eden resmi Paris Saint-Germain oyunu. Neymar Jr, Mbappe Di Maria dahil olmak üzere tüm PSG yıldızları oyunda mevcut. Top sektirme, şutlar, olağanüstü hareketlerin olduğu süper eğlenceli bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir ve oynanabilir!

Top sektirmedeki ustalığınızı gösterebileceğiniz oyunlardan biri PSG Football Freestyle. Paris Saint-Germain takımında top koşturan erkek ve kadın yıldızların yerine geçip serbest stil futbolda ne kadar iyi olduğunuzu gösteriyorsunuz. Karakterinizi oluşturup onlarca harika eşya ve aksesuarla özelleştiriyorsunuz. Hareket kartlarıyla yeni serbest stil futbol hareketlerini öğreniyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Hareketler gittikçe zorlaşıyor, seviye atladıkça yeni oyuncuları oyuna dahil ediyorsunuz. Sezon boyunca günlük görevler de ödüller kazandırıyor.