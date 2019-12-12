Push'em all, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Push'em all, zorlu bölümleri tamamlayarak ilerlemeniz gereken bir oyundur. Komik karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda karşınıza çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Basit kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda reflekslerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan tüm engelleri ve düşmanları alt ederek ilerlemeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşabiliyorsunuz. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sınayabiliyorsunuz.

Hızlı ve çevik hareket etmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Push'em all oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.