Quick Gun'da karakterini seç, silahını seç ve batı kovboy silah savaşında diğer oyunculara karşı meydan okumaya hazırlan. Silahını kim daha hızlı çekebilir ve aynı hızla ilk kim ateş edecek? Eğer en hızlısı ben olurum diyorsan oyuna başlamamak için bir nedenin olmamalı.

Quick Gun'da temel amacımız rakibimiz bize silahını doğrultmadan önce silahımızı çekmek ve onu vurmak. Oyunda düşmanların karşısına çıkarak en hızlı silahşör olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Düelloları kazandıkça yeni ekipmanların ve kostümlerin kilidini açabilecek, bonus bölümlerde çeşitli mücadelelerde yer alabileceksiniz

Yabancılara karşı oynayabilir veya arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Birçok silahın ve karakterin kilidini aç, aranan lider tablosunun tepesine ulaşmak için yarış.