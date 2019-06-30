Radyo D uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı radyo dinle yebilirsiniz.

En çok dinlenen ulusal radyo kanallarından biri olan Radyo D’nin mobil uygulaması ile evde, ofiste hatta yoldayken bile canlı yayınları takip edebiliyorsunuz. En sevdiğiniz şarkılar, programlar ve güncel haberleri dinleyebileceğiniz Radyo D uygulamasında, tüm şehirler için frekanslar listesini de inceleyebilirsiniz.

En çok dinlenen şarkıların yer aldığı Top 20 listesini de sizlere sunan Radyo D uygulaması ile popüler şarkılardan da haberdar olabiliyorsunuz. Haftalık yayın akışını takip edebileceğiniz Radyo D uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri