Çok kanallı projeler oluşturabildiğiniz FL Studio Mobile APK'da, müziklerinizi kaydedin, düzenleyin ve en iyi şekilde dışa aktarın.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ses düzenleyiciler arasında kendini kanıtlamış olan FL Studio, akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz FL Studio Mobile APK ile karşımıza çıkıyor. Uygulama içerisinde çok kanallı projelerinizi mükemmel bir şekilde oluşturabilir ve yüksek kalitede dışa aktarabilirsiniz.

FL Studio Mobile APK'da, şarkılarınızı kaydedin, sıralayın, düzenleyin ve ortaya mükemmel bir proje çıkarın. Çeşitli ses efektlerini projenize ekleyerek, daha çekici bir müzik oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ses efektlerinin haricinde enstrüman modüllerini de seslerinize ekleyebilirsiniz. Çeşitli davulları, piyanoları, vuruşları ve daha birçok şeyi projenize ekleyin.

FL Studio Mobile APK İndir

Uygulamanın mobil sürümü, masaüstü sürümüne göre kullanımı daha basittir. Kullanımı kolay bir şekilde karşımıza çıkan FL Studio Mobile APK'yı indirerek, projelerinizi kapsamlı özelliklerle kolayca oluşturabilirsiniz. Siz de FL Studio Mobile'de, uygulama içi satın alım yaparak daha fazla içeriğe sahip olabilirsiniz. Uygulama, diğer ses kayıt ve düzenleme programlarına göre biraz pahalı gözükse de, yapacağınız işlemlerde size büyük bir katkı sağlayacaktır.

FL Studio Mobile APK Özellikleri