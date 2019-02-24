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Radyoland 3.0 (ios)
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  4. Radyoland - iPhone ve iPad için Radyo Dinleme Uygulaması

Radyoland

3.0
ios
Radyoland
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Radyoland uygulaması ile online radyo dinleyebilir, sevdiğiniz türlerde yayın yapan radyolara ulaşabilirsiniz.

Radyo dinlemekten keyif alıyorsanız, Radyoland uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek dilediğiniz her yerden radyo dinleyebilirsiniz.

Lig Radyo, Alem FM ve Kafa Radyo gibi radyo kanallarını online olarak dinleyebileceğiniz Radyoland uygulaması, çeşitli müzik türlerinde yayın yapan dijital radyo platformlarını da dinlemenize olanak tanıyor. Arabeskland, Popland, Discoland, Driveland ve Doksanlar gibi çeşitli dijital radyo kanallarını sizlere sunan Radyoland uygulaması, hem müzik hem de radyo programlarını takip edebilmenizi sağlıyor.

Radyo programlarının geçmiş kayıtlarını da dinleyebilmenize olanak tanıyan Radyoland uygulamasında, Podcastler bölümünü ziyaret ederek kaçırdığınız programları dinleyebilirsiniz. Uyandırma alarmı olarak dilediğiniz radyo kanalını da seçebileceğiniz Radyoland uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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