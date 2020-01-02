Ramp Car Jumping neredeyse sınırsız olanaklar sunan gerçekçi, sürükleyici bir araba oyunudur. Yumuşak fizik motoruyla, bir aracın her bileşenini gerçek zamanlı olarak simüle ederek gerçekçi, dinamik bir şekilde parçalayın.

Ağırlığı azaltmak için onarın yükseltin veya gövde panellerini azaltın. Aynı araçları yarış canavarları, derbi canavarları veya off-road devleri olacak şekilde modifiye edebilirsiniz. Ramp Car Jumping'de gerçek bir uçağın gövdesine gelen tüm esneklik ortaya çıkar ve aşırı stresin sonuçları da modellenir.

Sürüş hissi klasik ve içgüdüsel, çarpışmalar gerçekçi ve şiddet dolu ancak fiziğe ödün vermeyen gerçekliğe sahip tam bir yarış tekerleği ile araçları kullanın. Ramp Car Jumping'daki ortamlar ve araçlar, detaylara dikkat edilerek yapılmış. Gerçek sürüşün hissini ve heyecanını klasik bir şekilde yaşayın.