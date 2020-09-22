Raziel: Dungeon Arena, iPhone ve iPad’lerde oynanabilen aksiyon rol yapma oyunu. Hack & slash, rpg, aksiyon, fantastik oyunları seviyorsanız yüksek kalitede grafik ve seslere sahip bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. Raziel: Dungeon Arena, App Store’da da ücretsiz indirilebilir!

Düşmanınız son kademinde. Savaşçınız için büyücünüzü gerçek zamanlı değiştirin ve savaşın belirleyici darbesini indirin. Raziel: Dungeon Arena’ya hoş geldiniz! Yeni kahramanlar toplayın, tek oyunculu ve eşli zindanlara baskın yapın, destansı teçhizat setleri oluşturun ve dünyayı kötü durumdan kurtarın.

Raziel, özenle hazırlanmış zindan ortamı, boss mücadelelerini telefonunuza getiriyor. 60’ın üzerinde tek oyunculu zindanlarda ilerleyin veya çok oyunculu baskınlar ve boss savaşlarına girin.

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