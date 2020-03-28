Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Reaper High: A Reaper's Tale mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda hem Android hem de iOS platformu için lansmana çıkan başarılı yapım günümüze kadar oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Daerisoft tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım son aylarda oyuncu kitlesini artırdı.

Corona Virüsü nedeniyle evde oyunlara yönelen insanlar şu sıralar mobil platformda da boy göstermeye devam ederken Reaper High: A Reaper's Tale’de kitlesini artırmayı başardı.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde kalemizi birbirinden farklı canavarlara karşı savunacak, yeni karakterleri deneyimleyecek, çok sayıda tehlike ile karşı karşıya geleceğiz.

Her kitleden oyuncuya hitap eden başarılı yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.