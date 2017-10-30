Recontact Istanbul: Eyes Of Sky, mobil platformda oynanabilen en gerçekçi polisiye macera oyunu. Senaryosunu Eray Dinç’in, yapımcılığını Simay Dinç’in üstlendiği, özgün müziklerinde de Sertaç Özgümüş ve Güntaç Özdemir’in imzası olduğu interaktif polisiye simülasyonunda sıradan ancak sırlarla dolu bir cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz.

Dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olarak karşımıza çıkan Eye of Sky’da Fikret Kuşkan, Haldun Boysan, Gökçe Suyabatmaz, Emre Mutlu ve Halim Ercan gibi sinema dünyasının önemli simaları bir araya gelmiş. Senaryo doktorluğu ve danışmanlığını da dünyaca tanınan polisiye yazar Ahmet Ümit’in üstlenmesi oyunun kalite düzeyini ortaya koyuyor.

Tamamen gerçek mekanlarda ve gerçek sinema oyuncularıyla hazırlanan polisiye macerada kapsamlı bir cinayet soruşturmasına tanıklık etmekle kalmayıp doğrudan olayın içerisinde bulunuyorsunuz. Eşkali verilen şüphelileri güvenlik kameralarından inceleyerek bulmaya çalışma, sorgulamalara girme, ipuçları toplama, dosyaları inceleme dahil zeka, sabır, araştırma, dikkat gerektiren birçok iş yapıyorsunuz.