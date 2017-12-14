Rhythm and Bears, Bjorn and Bucky çizgi filminin mobil platforma uyarlanmış oyunu. iPhone / iPad cihazınızda oyun oynayan küçük kardeşiniz veya çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için verebilirsiniz. Ücretsiz, reklamsız ve de güvenli içerik sunuyor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş yüksek kalitede, rengarenk görselleriyle kendisine çeken oyunda çizgi filmin ana karakterleri Bjorn ve Bucky ve onların arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir konser vermeniz isteniyor. Grubunuzu kurup enstrümanları seçiyor, sahne alacağınız yeri ayarlıyor (sahne ışıklandırması, lazer şovları, duman makineleri dahil tüm işler sizde) ve coşmaya başlıyorsunuz. Konser, sizin belirlediğiniz sürede sonlanıyor ve konser verdiğiniz sırada kostüm, enstrüman değişimi yapabiliyorsunuz.