Rings of Anarchy, iOS işletim sistemi kullanan iPhone, iPad ve iPod gibi cihazlar üzerinden rahatlıkla oynayabileceğiniz bir MMORPG oyunudur.

37Games tarafından geliştirilen ve yakın bir süre önce mobil platformlar için piyasaya sürülen MMOARPG oyunu Rings of Anarchy, son zamanlarda piyasaya sürülen en kaliteli mobil oyunlardan bir tanesi. Bilgisayarlarınızda oynadığınız online rol yapma oyunlarının kalitesini telefonlarınıza ve tabletlerinize taşımayı başaran bu yapım, içerisinde barındırdığı tonla içerikle dikkatleri daha en başından çekmeyi başarırken, sunduğu uzun oynanış süresiyle de beğenileri toplamayı başardı.

Orta Çağ zamanlarında geçen Rings of Anarchy'deki asıl hedefimiz, içinde bulunduğumuz evrende yer alan 27 farklı yüzüğü toplamak. Bunun için elfler, cüceler, cinler, orklar, tek gözlü devler diyarına ve daha bir çok harikulade bölgelere yolculuk yapıyor ve karşımıza çıkan şeytani yaratıkları ortadan kaldırarak, bütün görevlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tabi ki bunu yapmak için de elimizde güçlü silahların ve zırhların olması gerekiyor. Oyun içerisinde silahları ve zırhları, çevredeki çeşitli yaratıkları öldürerek elde edebileceğimiz gibi kurulan serbest ticaret noktalarından da gerekli parayı vererek, satın alabiliyoruz.

Bilgisayarınızda en son oynadığınız MMORPG oyununda ne varsa barındıran Rings of Anarchy, bu yanıyla oynanmayı hak eden yapımlar arasında girerken, grafikleri ve başarılı oynanışıyla bizden tam not almayı başarıyor.