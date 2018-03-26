Rise Up, iOS platformunda indirilebilir olan bağımlılık yapıcı süper eğlenceli bir balon uçurma oyunu. Yenilikçi kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad'de rahat, keyifli oynanış sunuyor. Zaman geçirmek için oynanabilecek harika bir mobil oyun.

Basit, göz yormayan görsel çizgilerine sahip oyunda balonun gökyüzüne yükselmesine yardımcı oluyorsunuz. Tek parmakla kontrolünü sağlayabildiğiniz kalkanınızı kullanarak balonun uçmasını sağlıyorsunuz. Yukarı doğru çıktıkça balonu tek dokunuşla patlatan objelerin sayısı da artıyor. Daha da kötüsü balonu patlatan objeler sürekli değişiyor ve hangi engelle karşılacağınızı tahmin edemiyorsunuz. Objelerden biri balona değdiğinde puanlarınız sıfırlanıyor. Bu arada yükseldikçe atmosfer de değişiyor.

Rise Up Özellikleri: