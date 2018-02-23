Rogue Buddies 2, birbirinden çılgın 4 paralı askerle intikam için maceraya atıldığımız aksiyon dolu platform oyunu. Bol ateş etmeli oyunları (shooter) seviyorsanız, farklı türde düşmanlar ve kolay çözülebilir bulmacalarla karşı karşıya getiren bu oyunu oynamanızı isterim. iOS platformunda da ücretsiz!

100MB boyuta sahip olmasına karşın kaliteli grafikler sunan 2D shooter türünde aksiyon platform oyununda el bombası, roketatar, drone, katana gibi etkili silahlar kullanabilen paralı askerlerle uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Aralarında yerliler, ağır makineli silah kullanan düşmanlar, engelleyicilerin de olduğu çok sayıda düşmanı geçerek kötü şirketin patronlarına ulaşmanız ve intikamını almanız gerekiyor. Gezdiğiniz yerlerde (kayıp şehirler, tüneller, harabeler, ormanlar, dağlar) altınları toplamanız da önemli.

Başlıca ve yan görevler dahil 50 seviye içeren oyunda bazı bölümleri araç kullanarak geçebiliyorsunuz. Helikopter, sürat teknesi, bisiklet kullanabildiğiniz araçlar arasında.