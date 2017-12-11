İndir 126.00 MB
Rolly Vortex 1.4.4 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Rolly Vortex - iOS için Beceri Oyunu

Rolly Vortex

1.4.4
ios
Rolly Vortex
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Rolly Vortex 1 - 1
Rolly Vortex 2 - 2
Rolly Vortex 3 - 3
Rolly Vortex 4 - 4
Rolly Vortex 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi
YORUM YAZ

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil oyun

Rolly Vortex, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okumaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Rolly Vortex, reflekslerinizi sınayıp keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda çemberlerin merkezine doğru hareket etmeye ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve harika bir kurgunun yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak ve boşluklara yerleşmek. Engellerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer reflekslerinize güveniyorsanız Rolly Vortex sizleri bekliyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun arayışındaysanız Rolly Vortex tam size göre bir oyun diyebilirim. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Rolly Vortex sizleri bekliyor.

Rolly Vortex oyununu iOS  cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR