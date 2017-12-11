Rolly Vortex, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okumaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Rolly Vortex, reflekslerinizi sınayıp keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda çemberlerin merkezine doğru hareket etmeye ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve harika bir kurgunun yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak ve boşluklara yerleşmek. Engellerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer reflekslerinize güveniyorsanız Rolly Vortex sizleri bekliyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun arayışındaysanız Rolly Vortex tam size göre bir oyun diyebilirim. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Rolly Vortex sizleri bekliyor.

Rolly Vortex oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.