Android ve iOS platformu oyuncularına arcade oyunu olarak sunulan Rowan McPaddles: River Rush rengarenk yapısı ile oyuncularına heyecanlı dakikalar sunuyor.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra binlerce oyuncuya ulaşan ve günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Rowan McPaddles: River Rush ilerlemeye dayalı bir yapıya sahip.

Engellerle dolu bir nehirde karakterimiz ile ilerlemeye çalışacak, timsahlara yem olmadan akrobatik hareketler eşliğinde yol alacağız. Oldukça başarılı görsel efektlerin de yer aldığı oyun içerisinde timsahların yanı sıra devasa boyutlara sahip köpekbalıkları da yer alacak.

Rastgele oluşturulmuş seviyeler eşliğinde ilerleyeceğimiz yapım içerisinde günlük zorlukları başararak yeni beceriler elde edeceğiz.

Favori karakterimizi de özelleştirebileceğimiz yapım içerisinde farklı aşamaları da deneyimleme fırsatı bulacağız.