Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Royal Detective: Legend of the Golem, taş yaratıkların istilasına uğrayan bir kasabada çeşitli görevler yaparak gizli nesneler bulabileceğiniz ve insanları kurtarabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Sıra dışı tasarımı ve etkileyici grafikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kötü düşünceli bir heykeltıraşın oluşturduğu taş yaratıkları yok ederek kasabayı kurtarmak ve görevleri tamamlamaktır. Oyunda yer alan ilginç eşleştirme ve bulmaca bölümleri ile kayıp objeleri bulabilir ve ipucu toplayarak heykeltıraşın izini sürebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Bölümlerde çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak farklı mekanlar keşfedebilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Royal Detective: Legend of the Golem, kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.