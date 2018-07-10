Royal Strike, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda karakterinizi kontrol ederek düşmanların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Eğlenceli ve sürükleyici bir atmosfere sahip olan Royal Strike, düşmanların üstesinden gelip zorlu bölümleri aştığınız bir oyundur. Farklı türde ve güçte silahları kontrol edebileceğiniz oyunda düşmanlarla mücadele ediyor ve daha barışçıl bir ortam sağlıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de sonuna kadar sınamanız gerekiyor. RPG oyunlarına benzeyen bir oynanışa da sahip olan oyunda tek yapmanız gereken sürükle bırak yapmak ve düşmanların üstesinden gelmek. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Royal Strike mutlala telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Kaliteli grafikleri ve eşsiz atmosferiyle Royal Strike sizleri bekliyor.

Royal Strike oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.