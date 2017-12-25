Sago Mini Bug Builder, 4 yaş ve altı çocukların oynayabileceği böcek oyunu. iPhone ve iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz için indirebileceğiniz eğlenceli bir oyun. Rahatsız edici reklamlar yok, uygulama içi satın alımlar yok.

Boyanabilir şekillerin sevimli böceklere dönüştüğü, animasyonlar ve komik seslerle dolu bir mobil oyundan bahsediyorum. Böceğin gövdesini oluşturan şekli dilediğinizce boyayarak çiziminizi tamamlıyor, ardından yumurta kırılarak sizin belirlediğiniz renklerden oluşan sevimli bir böcek çıkıyor. Yumurtadan çıktığı anda oynamaya başlayan böceğinizi şapkayla daha da komik hale getirmek sizin elinizde. Unutmadan, böceğinizi besleyebiliyorsunuz.

Sago Mini Bug Builder Özellikleri: