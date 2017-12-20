Sago Mini Farm, okul öncesi çağdaki çocuklar için uygulamalar geliştiren, oyuncaklar yapan Sago Mini’nin oyunu. iPhone ve iPad cihazınıza indirip çocuğunuzla birlikte gülerek oynayacağınız, animasyonlarla dolu rengarenk görselli eğlenceli bir çiftlik oyunu. Reklamsız, satın alım yok ve güvenli içerik sunuyor.

Okul öncesi 2 - 5 yaş çocuklar için özel olarak hazırlanan eğitici oyunlardan Sago Mini Farm, sevimli hayvanların yaşadığı çiftlikte geçiyor. Çiftlikte arkadaşlarınızla birlikte keyifle yapacağınız bir sürü iş var. Traktör sürüp saman yükleme, ahıra gidip atları besleme, sebze yetiştirme ve ızgarada güzelce pişirme, lastik salıncakta sallanma, çamurlu suda güzelce kirlenerek eğlenme, arkadaşlarınızla üst üste binmeye çalışma ve daha saymakla bitmeyecek iş sizi bekliyor. Çiftlikte arkadaşlarınızla vakit geçirirken sayı saymayı, fizik kurallarını, tuvalet eğitimini öğreneceksiniz.

Sago Mini Farm Özellikleri: