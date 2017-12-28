Sago Mini Holiday Trucks and Diggers, okul öncesi çocuklar için önerilen eğitici, güvenli, reklamsız mobil oyun. iPhone / iPad cihazınızda oyun oynayan 2 - 4 yaş arası çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Eğlenceli animasyonlar ve güldüren sürprizlerle dolu bu oyunu seveceğine eminim.

Okul öncesi çağdaki çocuklar için oyun geliştiren, oyuncaklar üreten Sago Mini’nin Yılbaşı Kamyon ve Kazıcıları adlı oyununda makinelerle karı temizleyerek yolları açıyoruz. Kamyon ve kazıcılarla kardan kale inşa etmekten damperli kamyonlar, vinçler, buldozerlerle karı temizlemeye, kalemizi yılbaşı için süslemekten kar topu yapmaya eğlenceli pek çok iş bizi bekliyor. Kısacası tüm gün boyunca karda eğlenmenin keyfini çıkarıyoruz.