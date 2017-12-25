Sago Mini Ocean Swimmer, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanmış balık yüzdürme oyunu. iPhone ve iPad cihazınızda oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Uygulama içi satın alım yok, üçüncü taraf reklam yok, tamamen güvenli içerik sunuyor.

Çocukların yaratıcılıklarını, merak duygularını, ilgi alanlarını temel alan eğlenceli uygulama ve oyunlar geliştiren Sago Mini’nin su altı oyunu Ocean Swimmer’da Fins adında bir balıkla okyanusu keşfe çıkıyorsunuz. Yüzdürdükçe sizi daha da seven sevimli balıkla büyülü okyanusun dibinde gömülü hazineleri arıyor, su altındaki dondurma tezgahının keyfini çıkarıyor, sırlarla dolu canlılarla tanışıyor, arkadaşlarınızla şarkı söylüyor; dans ediyorsunuz. Fins’i sarı işaretli yerlere doğru yüzdürürseniz güldüren animasyonları açıyorsunuz.