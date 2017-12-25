Sago Mini Toolbox, 2 - 4 yaş arası çocukların oynayabileceği tamircilik oyunu. Evde bir şeyleri tamir etmek isteyen, tamircilik ve inşa etmeyi seven çocuğunuz varsa onun için iPhone/iPad cihazınıza indirebileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Reklamsız, güvenli içerik sunuyor ve uygulama içi satın alım da yok.

Tamircilik yapmayı seven çocuğunuzla birlikte oynayabileceğiniz güzel oyunlardan Sago Mini Toolbox’da işler bitmiyor. İngiliz anahtarı, testere, çekiç, makas, matkap ve daha birçok aletle ev işlerini tamamlamaya çalışıyorsunuz. Çocuk oyunu olduğundan elbette işler fazla uzun sürmeyecek, birkaç dokunuşla hallolacak şekilde hazırlanmış. Alet çantanızda 8 alet bulunmakta ve eğlenerek tamamlayacağınız 15 inşa projesi sizi bekliyor.

Harika animasyon ve sesler, çizgi film stili grafikler, kolay ve eğlenceli oynanış ile süslenen eğitici mobil oyun Sago Mini Toolbox, Android platformunda ücretsiz iken, iOS platformunda ücretli olarak yerini alıyor.