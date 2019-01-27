Sago Mini World uygulaması, 2-5 yaş arasındaki çocuklarınıza eğlenceli ve eğitici içerikler sunuyor.
Sago Mini World uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza eğitici içerikler sunabilirsiniz.
Teknoloji bağımlılığı, ne yazık ki çok küçük yaştaki çocukların da maruz kaldığı durumlardan biri. Yemek yerken, oyun oynarken ve daha birçok aktivite esnasında telefon ve tabletleri ellerinden düşürmeyen çocuklar, aynı zamanda internetteki zararlı içeriklerden de nasibini alabiliyor. Bunun önüne geçebilmek amacıyla kullanabileceğiniz Sago Mini World uygulaması, çocukları hem eğlendirip hem de eğiten içerikler sunuyor.
25’i aşkın oyun bulunan koleksiyonu sizlere sunan Sago Mini World uygulamasında, indirilen oyunları herhangi bir internet bağlantısı olmadan da oynayabilirsiniz. Her ay güncellenen içeriklere ulaşabileceğiniz uygulama, 2-5 yaş arası çocuklar için oldukça faydalı diyebilirim. Aylık veya yıllık abone olarak birçok faydalı özellikten yararlanabileceğiniz Sago Mini World uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR