Sago Mini World uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza eğitici içerikler sunabilirsiniz.

Teknoloji bağımlılığı, ne yazık ki çok küçük yaştaki çocukların da maruz kaldığı durumlardan biri. Yemek yerken, oyun oynarken ve daha birçok aktivite esnasında telefon ve tabletleri ellerinden düşürmeyen çocuklar, aynı zamanda internetteki zararlı içeriklerden de nasibini alabiliyor. Bunun önüne geçebilmek amacıyla kullanabileceğiniz Sago Mini World uygulaması, çocukları hem eğlendirip hem de eğiten içerikler sunuyor.