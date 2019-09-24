Saint Seiya: Awakening

Masami Kurumada’nın ünlü Saint Seiya serisine dayanan resmi lisanslı strateji RPG oyunu artık hazır! En sevdiğiniz destanı yeniden yaşayın! BGM'nin yanı sıra resmi Japon seslendirme sanatçılarının performanslarının keyfini çıkarın.

En sevdiğin kahramanlar ve kötü adamların hepsi burada. İster durdurulamaz Pegasus Seiya, ister şefkatli Andromeda Shun, On İki Altın Aziz, Hayalet, hatta Tanrıça Athena'nın kendisi: hepsi sizi savaşa çağırmak için bekliyor. Masami Kurumada’nın orijinal karakterlerini mobil cihazınıza getiriyor. Yeni bir efsanenin doğuşuna tanık olun.

Hayalinizdeki ekibi her biri benzersiz yeteneklere ve özelliklere sahip olan kapsamlı karakterler arasından oluşturun.Karakterlerinizin güçlü yeteneklerini sadece bir dokunuşla kullanın ve gerçek savaş potansiyellerini ortaya çıkarmak için Yedinci Anlamlarını etkinleştirin.