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Sat-7 Türk 4.1 (ios)
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  4. Sat-7 Türk - iPhone ve iPad için TV İzleme Uygulaması

Sat-7 Türk

4.1
ios
Sat-7 Türk
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Sat-7 Türk uygulaması ile mobil cihazlarınızdan canlı yayınları seyredebilirsiniz.

Sat-7 Türk uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı TV yayınlarını izleyebilirsiniz.

2015 yılında yayın hayatına başlayan ve Türkiye’deki Hristiyanlara yönelik bir TV kanalı olan Sat-7 Türk, hem uydu üzerinden hem de internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Dini programların dışında birçok farklı alternatif program türü sunan Sat-7 Türk’ün resmi mobil uygulamasıyla da dilediğiniz her yerden canlı yayınları izleyebiliyorsunuz.

Yayınlanan programların geçmiş bölümlerini izleme olanağı sunan Sat-7 Türk uygulamasında, program rehberini de inceleyebilirsiniz. Canlı yayınları dilediğiniz her yerde takip edebileceğiniz ve geçmiş programların kayıtlarına ulaşabileceğiniz Sat-7 Türk uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Canlı TV yayını
  • Geçmiş programları izleyebilme
  • Türkçe ve İngilizce dil desteği
  • Program rehberi inceleme

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