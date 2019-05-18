Sat-7 Türk uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı TV yayınlarını izleyebilirsiniz.

2015 yılında yayın hayatına başlayan ve Türkiye’deki Hristiyanlara yönelik bir TV kanalı olan Sat-7 Türk, hem uydu üzerinden hem de internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Dini programların dışında birçok farklı alternatif program türü sunan Sat-7 Türk’ün resmi mobil uygulamasıyla da dilediğiniz her yerden canlı yayınları izleyebiliyorsunuz.

Yayınlanan programların geçmiş bölümlerini izleme olanağı sunan Sat-7 Türk uygulamasında, program rehberini de inceleyebilirsiniz. Canlı yayınları dilediğiniz her yerde takip edebileceğiniz ve geçmiş programların kayıtlarına ulaşabileceğiniz Sat-7 Türk uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri