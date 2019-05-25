SEASON 19 Pro Football Manager, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil futbol menajerlik oyunu olarak dikkat çekiyor.

Futbol oynamayı ve takip etmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm bir mobil menajerlik oyunu olarak dikkatimizi çeken SEASON 19 Pro Football Manager oyununda kendi takımınızı yönetiyor ve diğer takımlarla maç yaparak galip gelmeye çalışıyorsunuz. Spor tutkunlarının mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelenditebilecğeim oyunda zorlu müsabakalar yer alıyor. Oyunda kendi takımınızı kurup yönetiyor ve diğer takımlarla maç yaparak galip gelmeye çalışıyorsunuz. Oyuncularınızı geliştirebileceğiniz ve daha güçlü bir takım haline de gelebileceğiniz oyunda takınızı iyi yönetmelisiniz. Amatör liglerden süper liglere kadar pek çok farklı ligde mücadele edebileceğiniz oyunda 3 boyutlu bir ortam yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm SEASON 19 Pro Football Manager oyunu sizleri bekliyor.

SEASON 19 Pro Football Manager oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.