Sh**t! I Smoke, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sigarayı bırakma uygulamasıdır.

Sigara içiyorsanız ya da sürekli olarak sigara dumanına maruz kalıyorsanız sigaranın vücudunuza yaptığı etkileri açıkça görmenize yardım eden bir uygulamadır. Yaşadığınız bölgedeki sigara aktivitesini takip edip yaşam alanınız hakkında istatistiksel bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Hava kirliliği risklerinin doğurabileceği sonuçları da görmenizi sağlayan Sh**t! I Smoke, mutlaka deneyimlemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Sh**t! I Smoke sizleri bekliyor. Eğer sigara kullanıyorsanız ya da bırakmak için çabalıyorsanız kesinlikle size yardım edebileceğini düşündüğüm bir uygulamadır.

Sh**t! I Smoke uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.