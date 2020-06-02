Shadow Knight (iOS), farklı ırkların birlikte yaşayabildiği bir dünya olan Harmonia’da geçen, ölümcül aksiyon rpg türünde mobil oyun. Fantastik mobil oyunları seviyorsanız, şövalyelerle şeytani güçleri karşı karşıya getiren bu yapıma bir şans tanımalısınız. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilen oyun, yüksek kalitede grafikler sunuyor.

Harmonia, insanlar, zombiler, orklar, periler, cüceler, mutantlar, elfler ve daha saymakla bitiremeyeceğim farklı ırkların yaşadığı bir dünya. Hırs ve hasetin egemen olmasıyla birlikte düzen bozuluyor, gölge savaşları başlıyor. Karanlığın ölümsüz varlıklarını mağlup edip Harmonia’ya ışığı getirebilecek, kısaca dünyanın kaderini değiştirebilecek tek kişi sizsiniz. Kasabalar, ormanlar, zindanlar… Yaratıklar her yerde!

Kendi şövalyelerinizi yaratabileceğiniz oyunda tonla görev tamamlanmayı bekliyor. Görevler, mücevher, enerji ve anahtar kazandırıyor. Bu arada oyunda olmadığınızda da şövalyeniz/şövalyeleriniz gelişiyor. Oyuna döndüğünüzde şövalyeleriniz güç kazanmış, seviye atlamış, yeni yetenekler edinmiş oluyorlar.