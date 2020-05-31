Mobil platformda arcade oyunu olarak karşımıza çıkan ve tamamen ücretsiz olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam eden Shopkins: Cutie Cars 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformlarında 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım günümüzde ücretsiz olarak çeşitli güncellemeler almaya devam ederken oyuncularına sürekli yeni içerikler de sunuyor.

Birbirinden farklı araç modellerinin yer aldığı oyun içerisinde oldukça gösterişli ve bir o kadar da renkli içerikler yer alıyor. Oyuncular titizlikle hazırlanmış olan grafikler eşliğinde araçları koleksiyonlarına eklemeye çalışacaklar.

Eğlence yüklü oynanışı ile 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım rengarenk oynanışı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Yapım Play Store üzerinde 4.0 olarak değerlendirildi.