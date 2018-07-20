Sinefil Bilgi Yarışması

Sinefil, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bilgi yarışması oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sinema severlerin beğenerek oynayabileceği türden bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda sinema ve TV dünyasına dair sorulara cevap vermeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bilgi yarışması olarak karşımıza çıkan Sinefil, sinema ve TV dünyasına dair bilgilerinizi test edebileceğiniz bir oyundur. Karşınıza çıkan sorulara doğru cevaplar vererek ilerlemeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Hollywood'un efsane filmlerinden Yeşilçam'ın klasiklerine kadar her türlü filme ait soruyla karşılaşabileceğiniz oyunda eğlenceli ve keyifli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yediden yetmişe herkesin beğenerek oynayabileceği düşündüğüm Sinefil, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Kolay oynanışıyla da ön plana çıkan oyunda farklı oyun modlarını deneyebiliyorsunuz.

Sinefil oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.