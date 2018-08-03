Skater - Let's Skate, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda eşsiz atmosfer yer alıyor.

Yeteneklerinizi sergileyip arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan Skater - Let's Skate, yüksek puanlara ulaşabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Harika sahneleri ve renkli görselleriyle dikkat çeken oyunda parkurları tamamlayıp tüm zorlu bölümleri geçmeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda iyi tasarlanmış onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Karakterinizi farklı şekillere de sokabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan Skater - Let's Skate, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Skater - Let's Skate oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.