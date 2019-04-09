Sky Bowling, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bowling oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil bowling oyunu olan Sky Bowling, labutları devirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda uygun açıyı ve hızı ayarlayarak labutları devirmeli ve puan kazanmalısınız. Hem tek başınıza hemde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda refleks ve becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Renkli görselleri ve farklı bowling toplarıyla da ön plana çıkan oyunda bağımlılık yapıcı bir atmosfer bulunuyor.

Sky Bowling oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.