Sleepzy uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uyku takibi nizi yapabilirsiniz.

Geceleri kaliteli bir şekilde uyuyamıyorsanız ve sabahları uyku sersemi olarak kalkıyorsanız, Sleepzy uygulaması ile bu sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geliyor. Uyku takibinizi yapan ve ne kadar uyuduğunuzu, ne kadar derin uyuduğunuzu ve REM uykusunda kaldığınız süreyi sizlere sunan Sleepzy uygulamasında, uyku hedefi belirleyerek yeteri kadar uyuduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak rahatlatıcı sesler de dinleyebileceğiniz Sleepzy uygulamasındaki verileri Sağlık uygulamasıyla senkronize ederek takip edebilirsiniz. Apple Watch cihazlarınızdan da uyku takibinizi yapabileceğiniz Sleepzy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri