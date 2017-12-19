Smopin uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden yeni arkadaşlıklar kurabiliyor ve ortak ilgi alanlarınız üzerine sohbet edebiliyorsunuz.

Aynı zevklere sahip kullanıcıları bir araya getirerek keyifli bir sohbet ortamı oluşturan ve yeni dostluklar edinmenizi sağlayan Smopin, henüz test aşamasında gelişimini sürdürüyor. Uygulamayı her açtığınızda seçeceğiniz 4 farklı ilgi alanıyla ilgilenen diğer kullanıcılarla sizi eşleştiren Smopin, merak ettiğiniz konularda tavsiye almanıza ve keyifli vakit geçirmenize olanak sağlıyor.

Uygulamaya Facebook hesabınızla giriş yaptıktan sonra, temel bilgileriniz otomatik olarak alınarak profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda, Smopin kullanan Facebook arkadaşlarınızı da sohbet listenize ekleyen uygulamada özgür bir şekilde ilgili konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabiliyorsunuz. Diğer kullanıcıların dikkatini çekmeniz için el salla ve beğen gibi araçlar da sunan Smopin uygulamasında sürekli yeni kişilerle konuşmak yerine, önceden arkadaş olduğunuz kişilerle de sohbet edebiliyorsunuz. Siz de yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyalleşmek istiyorsanız, Smopin uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.