SnagFilms - Watch Free Movies, iOS platformunda ücretsiz film izleme uygulamalarından biri. Bağımsız filmler, çizgi filmler, animasyon serileri, belgeseller, yetişkin filmleri ile zengin bir içerik sunan film uygulaması, iPhone, iPad ve Apple TV’de kullanılabiliyor.

5000’nin üzerinde bağımsız film, tv programı ve belgesel sunan SnagFilms, filmleri orijinal dilinde izlemeyi sevenlerin beğenebileceği bir uygulama. Türkçe dublaj veya altyazılı filmler yer almasa da arşivi geniş. Adrenalin dolu aksiyon macera filmlerinden beğeni toplayan belgesellere yetişkinlere özel filmlerden animasyon serilerine her şeyi bulabileceğiniz bir uygulama. Her ay da filmlere yenileri ekleniyor ve tüm içerik ücretsiz!

SnagFilms - Watch Free Movies Özellikleri