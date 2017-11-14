Soccer Manager 2018, SEGA’nın popüler futbol menajerlik oyunu Football Manager Mobile’ın ücretsiz en iyi alternatifi. 35 ülkeden 800’ün üzerinde kulübü bünyesinde barındıran futbol menajerliği oyunu, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Üstelik bir cihazda kaydettiğiniz oyununuza diğer cihazlarınızdan devam edebiliyorsunuz.

Mobil platformda hem ücretsiz indirilip oynanabilen, hem Türkçe dil desteği sunan, hem de herkesin oynayabileceği şekilde tasarlanmış arayüze sahip tek futbol menajerlik oyunu Soccer Manager.

2017 - 2018 sezonunda güncel lig ve kadroların yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş stadyum inşası, gerçeğe yakın transfer sistemi, geliştirilmiş antrenman, yeni maç günü deneyimi, iş teklifleri gibi büyük yeniliklerle gelen popüler futbol menajerliği oyununda oynanış da elden geçirilmiş. Artık maç anında verdiğimiz kararlara oyuncularımız tepki gösterip ona göre sahada pozisyonlarını alıyorlar. Takımımıza yıldız oyuncular alabiliyor, dilersek kadromuzu tamamıyla genç yeteneklerden oluşturabiliyoruz. Antrenmanlarda da kontrol bizde. Antrenmanları yönetebiliyor, oyuncularımızın geliştirmelerini istediğimiz özelliklerini seçebiliyor ve sahadaki performanslarını artırabiliyoruz. Dahası kendi stadyumumuzu inşa edebiliyoruz.