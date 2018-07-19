Soccer World Cap, Japon çizgi filmlerinden kopup gelmiş oyuncuların yer aldığı, 5’erli takımların ufacık sahada mücadele ettiği mobil futbol oyunu. Görsellikten ziyade oynanışa önem veren mobil oyuncular arasındaysanız, ister tek başınıza yapay zekaya karşı ister aynı cihaz üzerinden arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz bu futbol oyununu kesinlikle görmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz sadece 109MB boyutunda.

iPhone/iPad cihazda oynanabilir çok sayıda kaliteli futbol oyunu var. PES, FIFA, Dream League Soccer gibi AAA kalitesinde futbol oyunlarının yanı sıra eğlence odaklı hazırlanmış, sadece hızlı maçların yapıldığı futbol oyunları var. Soccer World Cup bunlardan biri.

16 milli takım, farklı ülkelerden 16 kulüp takım arasından seçiminizi yaptıktan hızlı maç yapmak için Exhibition, uzun soluklu mücadele için de Tournament modu seçiyorsunuz. Takımınızın sahaya dizilişini de ayarladıktan sonra maç başlıyor. Takımlar 5 oyuncudan oluşuyor. Saha oldukça ufak. Penaltı, taç, korner, serbest vuruş, ofsayt, faul gibi maçın temposunu düşüren hiçbir kural yok. Oyunun tek kötü yanı; sıra tabanlı oynanış sunması. Oynamak için topun rakip oyuncunun ayağından çıkmasını bekliyorsunuz. Tek vuruş şansınız olduğundan paslaşarak gitmenizi tavsiye etmem. Gol bulmak için satrançtaki gibi hamlenizi yapmadan önce düşünmeniz gerekiyor.