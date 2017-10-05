iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Social Media Vault mobil uygulaması, farklı sosyal medya hesaplarınızı tek bir mobil uygulamada yönetmenize olanak tanıyan son derece kullanışlı bir mobil uygulamadır.

Social Media Vault mobil uygulaması üzerinden aralarında Facebook, Twitter ve Instagram’ın da bulunduğu tam 55 sosyal medya platformundaki hesaplarınızı tek uygulamada kontrol edebilirsiniz. Böylelikle farklı sosyal medya hesaplarınızı kullanmak için ayrı ayrı uygulamalar indirmeniz gerekmez.

Social Media Vault oldukça güvenlikli bir uygulama olarak da ön plana çıkıyor. Şifreleme konusunda çok özenli olduğu görülen uygulamada parmak izi kilidinin yanı sıra desen ve metin parola koruması da devrede olacak. Ayrıca anti – hack özelliği sayesinde uygulamaya girmeye çalışan kişiler ön kameradan fotoğraflanacak ve böylece yakayı ele verecek.

Social Media Vault mobil uygulamasında bir de panik butonu yer alıyor. Bu özellik kapsamında siz sosyal medyada gezinirken aniden gelen davetsiz misafirlerinize yakalanmamak için telefonunuzu sallayarak ana ekrana gidebilirsiniz. Sunduğu olanaklarla oldukça kullanışlı bir mobil uygulama vaat eden Social Media Vault uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.