Solitaire Social: Classic Game, Windows PC’lerde yediden yetmişe herkesin severek oynadığı klasik kart oyununun online versiyonu. Solitaire’i diğer oyuncularla birlikte oynamayı düşündüyseniz, keşke Solitaire’in online oynanabilen sürümü de olsaydı dediyseniz, Solitaire Social’ı kesinlikle oynamalısınız.

iOS platformunda da ücretsiz indirilip olan Solitaire Social oyunu, bildiğimiz Solitaire kurallarıyla oynanıyor ancak bazı farklılıklar var. Türkçe dil desteği sunduğundan Türk oyuncularla da oynayabileceğiniz kart oyununda turnuvalara giriyor, olağanüstü ödüllerin dağıtıldığı haftalık sihir karşılaşmalarına katılıyorsunuz. Günlük hediyeler kazanmanızı sağlarken, sihir güçlendiricileri oynayacak hamleniz kalmadığında elinizi güçlendirmenizi sağlıyor.

Solitaire Social: Classic Game Özellikleri