Solitaire, Microsoft Windows işletim sistemli bilgisayarlarda yüklü gelen, her yaştan kişinin oynadığı kağıt oyunu ve artık telefonlarda da oynanabiliyor. Zynga’nın Solitaire kağıt oyunu orijinalinin aynısı olmasına karşın hem iOS hem de Android platformunda milyonlarca indirmeye ulaşmış. Nostalji yaşamak için indirilebilir!

İşte - evde vakit geçirmek, fal bakmak için oynanan kağıt oyunlarından Solitaire’i mobile taşıyan isimlerden biri Zynga. Zynga’nın hem telefon hem de tablette oynanabilen ücretsiz Solitaire kağıt oyunu, o dönemi hatırlatan görseller sunuyor ve herkesin oynayacağı düşünülerek basitçe hazırlanmış. Kurallar orijinal Solitaire oyunu ile aynı.

Solitaire Özellikleri: