Uzay temalı zorlu parkurlarda yarışarak puan toplayabileceğiniz ve yeni gezegenler keşfederek seviye atlayabileceğiniz Space Expedition, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve 100 binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Uzay boşluğunda yer alan zorlu parkurları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, astronot karakterini yöneterek parkurlardaki engelleri aşmak ve yaratıklarla mücadele ederek hedefe ulaşmaktır. Oyunda, uzaya yolculuk yaparak yeni gezegenleri keşfetmeniz istenmektedir. Bu keşfiler sırasında tehlikeli bölgeler ve birbirinden vahşi yaratıklar bulunmaktadır. Bu bölgelerde astronotla birlikte hızla ilerleyerek çürük blokların üstlerinde atlamalı ve yaratıkları etkisiz hale getirmelisiniz. Bu sayede bölgeyi baştan aşağı dolaşabilir ve keşfi tamamlayarak görevleri başarıyla yerine getirebilirlisiniz. Maceraya doyacağınız ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Space Expedition, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.