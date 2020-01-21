Space Grunts 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Space Grunts 2, maceraya doyabileceğiniz bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak düşmanlarınızı alt etmeniz gereken oyunda uzaylı ırklarıyla mücadele ediyorsunuz. Uzayın derinliklerinde geçen oyunda kilitli nesneleri açarak daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Benzersiz bir kart savaş oyunu olarak nitelendirebileceğim Space Grunts 2 oyununda aynı zamanda stratejik bilgilerinizi sınıyorsunuz. Çoklu görevleri de tamamlayarak daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamanız gerekiyor.

Space Grunts 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.