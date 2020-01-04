Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformlardan oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Space Raiders RPG, nefes kesen uzay savaşlarına katılarak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyudur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyuculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, macera dolu bir uzay yolculuğuna çıkarak ilginç görünümlü uzaylılara karşı mücadele etmek ve ganimet savaşları yaparak ordunuzu güçlendirmektir.

Savaş haritası üzerinde ilerleyerek görevleri tek tek tamamlamalı ve yeni gezegenler keşfederek yolunuza devam etmelisiniz. Aksiyona doyacağınız ve bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve ölümcül silahlara sahip yüzlerce savaş kahramanı yer almaktadır.

Ayrıca size karşı savaşacak onlarca uzaylı karakteri bulunmaktadır. Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Space Raiders RPG ile sizde yenilmez bir ordu kurarak garip yaratıklarla savaşabilir ve ganimet toplayarak yeni savaşçıların kilidini açabilirsiniz.