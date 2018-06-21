SSC 2018 (Super Soccer Champs), görselleri ve oynanışıyla atari oyunlarının popüler olduğu döneme götüren arcade futbol oyunu. Nostalji yaşamak isteyen futbol severlere tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 22MB yer kaplıyor.

Hızlı tempolu maçların yapıldığı, oyuncuları ve sahayı sadece tepe kamera açısından görebildiğimiz, oyuncuların karınca gibi hareketli olduğu seneler öncesinin futbol oyunlarını hatırlatan yapımlardan biri SSC 2018. Detaylı olmasa da menajerlik modu da içeren futbol oyununda aralarında Türkiye’nin de olduğu 32 milli takım, 600’e yakın takım yer alıyor. İster tek başınıza ister online, isterseniz de yanınızdaki arkadaşınızla kapışabiliyorsunuz.

SSC 2018 (Super Soccer Champs) Özellikleri: