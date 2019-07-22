Stick Fight: The Game Mobile, PC’de oldukça popüler olan çöp adam dövüş oyunu Stick Fight’ın resmi mobil oyunu. NetEase Games tarafından mobil platforma taşınan aksiyon oyunu tuzaklarla dolu haritalarda dünya genelinde oyuncularla veya arkadaşlarınızla kavga ediyorsunuz. Hayatta kalmak için seri olmalı, akıllı davranmalısınız. Çöpten adam oyunlarını seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim.

PC oyuncularının favori oyunlarından, Steam’de en çok indirilen çöp adam oyunlarından Stick Fight: The Game’in mobil versiyonu birebir orijinal oyunla aynı. Görsellik ve oynanış aynen aktarılmış. NetEase Games imzalı mobil aksiyon oyununda bir harita seçip 3’e tek kapışıyorsunuz. Çok sayıda ilginç silah mevcut. Silahları kullanmak kadar kontrol de önemli çünkü platformda karşılaştığınız tek engel etrafınızı saran düşmanlar değil; tuzaklara da yakalanmamanız gerekiyor. Unutmadan, harita çeşitliliği fazla; 100’ün üzerinde haritaya ek olarak kendi benzersiz haritanızı da tasarlayabiliyorsunuz.

Stick Fight: The Game Mobile Özellikleri