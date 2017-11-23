Stickman Cross Golf Battle, çocukluğumuzun eserlerinden çöp adamları golf oyuncusu olarak karşımıza çıkartan kaliteli bir mobil oyun. Bence mobil platformda multiplayer (çok oyunculu) oynanabilen en eğlenceli golf oyunu. Çöp adam, astronot, hayalet, plaj kızı gibi komik karakterler katılım gösterse de oynanış tarafında bağlayıcı bir yönü var. Oynamaya başladığınızda bırakamıyorsunuz.

iPhone ve iPad’de oynanabilen golf oyunları arasında yerini ayrı tuttuğum Stickman Cross Golf Battle, internet bağlantınız olmadığında bile eğlencenizi yarıda kesmiyor. İnternete bağlandığınızda 1’e 1 maçlara çıkıyorsunuz. Ayrıca günlük, hafalık ve aylık olarak etkinlikler düzenleniyor. Evet, çöp adam oyunu diyip geçmemek lazım; AAA kalitesinde golf oyunları kadar kaliteli bir yapım karşımızda. Teke tek ve etkinlikler dışında alıştırma yapma ve antrenman bölümü bulunuyor. Tavsiyem; teke tek maçlara katılmadan önce tutorial bölümünde temel hareketleri öğrenmeniz, alıştırma kısmında da kendinizi geliştirmeniz.