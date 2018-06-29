Stickman Legends, çöp adam savaşçılarla krallığı koruduğunuz mobil aksiyon rpg oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda sadece çöp adamlarla değil, ninja, şövalye, okçu, nişancı, koruyucu gibi farklı sınıflara ayrılmış savaşçı ruhlu karakterleri yönetiyorsunuz. Canavarlar, zombiler ve son derece tehlikeli canlılarla karşı karşıya geleceğiniz bir dünyaya girmeye hazır mısınız?

iPhone ve iPad cihazda oynanabilir çöp adam oyunları arasından grafikleri, sesleri, oynanışıyla ayrılan Stickman Legends, hem online hem de offline (internetsiz) oynama seçeneği sunmasıyla beğenimi kazandı. Çevrimiçi mod, bölüm odaklı ilerliyor ve 6 zorluk düzeyinde oynayabiliyorsunuz. Çevrimdışı mod, gerçek oyuncularla arenada savaşma ve 1’e 1 kapışma imkanı sunuyor. Karakter tarafında oldukça fazla seçenek var. Şövalye Shido, Koruyucu Bernald, Nişancı Ignite, Okçu Mistral karakterlerden sadece birkaçı. Savaştıkça saldırı güçleri, zırhları ve dayanıklılıkları artıyor. Yükseltme seçenekleri de mevcut.

Stickman Legends Özellikleri: