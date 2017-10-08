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Stolen Dreams 1.0.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Stolen Dreams - iOS için Aksiyon ve Macera Oyunu

Stolen Dreams

1.0.1
ios
Stolen Dreams
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Büyülü ve garip bir dünyada geçen aksiyon oyunu

Stolen Dreams, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir platform oyunu olarak ön plana çıkıyor. Zorlu parkurların ve eğlenceli kurgunun yer aldığı bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz nefes kesen bir oyun olan Stolen Dreams, büyülü ve tuhaf bir dünyada geçiyor. Küçük bir çocuğun eşsiz macerasını konu alan oyunda engelleri birer birer aşmalı ve tüm seviyeleri tamamlamalısınız. 34 farklı seviyeye sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Platform oyunlarını sevenlerin de mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Stolen Dreams, zorlayıcılığıyla da sizi ekranların başına kitleyebiliyor. 3D ve 2D sahnelerin aynı anda yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Stolen Dreams'i kaçırmayın.

Stolen Dreams Özellikleri;

  • 34 zorlu seviye
  • Gelişmiş karakter kontrolleri
  • Yüksek kaliteli grafikler
  • Büyüleyici atmosfer

Stolen Dreams oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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