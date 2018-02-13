StrikeMaster Bowling, iPhone ve iPad’de oynanabilen, hem basit kontrollü hem de kaliteli grafiklere sahip bowling oyunu arayanlara tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Kaydırmalı süper rahat oynanışı, animasyonlarla güçlendirilmiş detaylı renkli görselleri, farklı oyun modları (turnuvalar, ligler, online, pratik yapma) ile kendisine çeken mobil bowling oyunu, iOS platformunda da ücretsiz.

Mobilde bowling oynamak keyif veriyorsa StrikeMaster Bowling’i kesinlikle oynamalısınız. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla ister dünya genelinde oyuncularla online maçlara - turnuvalara katılabileceğiniz bu bowling oyunu, yeni öğrenenlere de çok iyi oynayanlara da açık. Birbirinden farklı 8 bowling salonunda rakiplerinizle kapışıyorsunuz. Bowling oynamaya yeni başladıysanız turnuvalara, liglere katılmadan önce practice bölümünde atışınızı geliştirmenizi tavsiye ederim. Turnuvada 11 mod sizi bekliyor. Lig mücadelesinde de zorluk düzeyini seçebiliyorunuz. Çaylaktan seçkinlere her seviyede bowling oyuncusu sizinle mücadele etmek için bekliyor.